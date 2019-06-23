В ММА боец за 9 секунд нокаутировал соперника

В ночь на воскресенье в Гринвилле, Южная Каролина прошел UFC Fight Night 154.

В предварительном карде турнира состоялся бой тяжеловесов. В октагоне встретились бразилец Жаирзиньо Розенстрайк и американец Аллен Краудер.

Бой завершился нокаутом Краудера за 9 секунд.

Американец неожиданно легко упал на настил после левого джеба от Розенстрайка, после чего бразилец практически не дал ему подняться нанеся несколько мощных ударов и судья остановил бой.

Нокаут за 9 секунд - второй по скорости в супертяжелом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса на секунду быстрее.

В главном бою встретились полулегковесы Ренато Мойкано (13-3-1) и Чон Чхан Сон (14-5), известный под прозвищем "Корейский Зомби". Поединок закончился в первом раунде эффектной победой Юнга техническим нокаутом.