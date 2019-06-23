В ММА боец за 9 секунд нокаутировал соперника

Аллен Краудер продержался в октагоне недолго.

В ММА боец за 9 секунд нокаутировал соперника
Фото: twitter

В ночь на воскресенье в Гринвилле, Южная Каролина прошел UFC Fight Night 154.

В предварительном карде турнира состоялся бой тяжеловесов. В октагоне встретились бразилец Жаирзиньо Розенстрайк и американец Аллен Краудер.

Бой завершился нокаутом Краудера за 9 секунд.

Американец неожиданно легко упал на настил после левого джеба от Розенстрайка, после чего бразилец практически не дал ему подняться нанеся несколько мощных ударов и судья остановил бой.

JUST. LIKE. THAT! ?@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949

— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.

Нокаут за 9 секунд - второй по скорости в супертяжелом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса на секунду быстрее.

В главном бою встретились полулегковесы Ренато Мойкано (13-3-1) и Чон Чхан Сон (14-5), известный под прозвищем "Корейский Зомби". Поединок закончился в первом раунде эффектной победой Юнга техническим нокаутом.

The right hand that was the beginning of the end. #UFCGreenville pic.twitter.com/znmlJxrWXT

— UFC (@ufc) 23 июня 2019 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками УсикаСкандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса
Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. ФутболБолельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол
Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. ФутболВ "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кансио пробив печень соперника защитил титул чемпиона WBOКансио пробив печень соперника защитил титул чемпиона WBO
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками УсикаСкандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
В матче плей-офф НБА баскетболист ударил соперника локтем в пахВ матче плей-офф НБА баскетболист ударил соперника локтем в пах
18-летний американский старшеклассник пробежал 100 метров за 9,98 секунды18-летний американский старшеклассник пробежал 100 метров за 9,98 секунды
Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титулУкраинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул
Победителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секундыПобедителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секунды
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раундеЛомаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде
На турнире ММА боец попал в жесткий нокаутНа турнире ММА боец попал в жесткий нокаут
Бразильский боец ММА скончался после нокаутаБразильский боец ММА скончался после нокаута
Уайлдер своего следующего соперника выбирает между Усиком и КличкоУайлдер своего следующего соперника выбирает между Усиком и Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости