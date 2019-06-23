В ММА боец за 9 секунд нокаутировал соперника

Нокаут за 9 секунд - второй по скорости в супертяжелом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса на секунду быстрее.
В главном бою встретились полулегковесы Ренато Мойкано (13-3-1) и Чон Чхан Сон (14-5), известный под прозвищем "Корейский Зомби". Поединок закончился в первом раунде эффектной победой Юнга техническим нокаутом.
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