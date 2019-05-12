Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  

"Милан" переиграл "Фиорентину" в матче 36-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный гол встречи забил Хакан Чалханоглу.
 
Фото Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
"Фиорентина" довела серию без побед до 12 матчей.
 
"Милан", набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице серии А, "Фиорентина", в активе которой 40 очков – на 13-м.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
36-й тур
 
"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Хакан Чалханоглу, 35.
 
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лаурини (Жерсон, 69), Витор Угу, Миленкович, Дабо (Нергор, 84), Бенасси, Фернандес (Влахович, 74), Миральяс, Муриэль, Кьеза.
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Борини (Лаксальт, 88), Сусо (Самуэль Кастильехо, 81), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 74).
 
Предупреждения: Бираги, 34. Лаурини, 67. Дж.Доннарумма, 78.
 
Судья: Мариани (Италия).
 
11 мая. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".
 


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