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Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО) "Милан" переиграл "Фиорентину" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Единственный гол встречи забил Хакан Чалханоглу. Фото: gazzetta.it "Фиорентина" довела серию без побед до 12 матчей. "Милан", набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице серии А, "Фиорентина", в активе которой 40 очков – на 13-м. Чемпионат Италии Серия А 36-й тур "Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (0:1) Гол: Хакан Чалханоглу, 35. "Фиорентина": Лафон, Бираги, Лаурини (Жерсон, 69), Витор Угу, Миленкович, Дабо (Нергор, 84), Бенасси, Фернандес (Влахович, 74), Миральяс, Муриэль, Кьеза. "Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Борини (Лаксальт, 88), Сусо (Самуэль Кастильехо, 81), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 74). Предупреждения: Бираги, 34. Лаурини, 67. Дж.Доннарумма, 78. Судья: Мариани (Италия). 11 мая. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

Спорт-Экспресс

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