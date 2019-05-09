Суперлига: Чемпионские медали оказались в кубке

Выиграв неимоверную по накалу борьбу нервов, в кульминационный момент драматичнейшего противостоянии за золото «Динамо-НПУ» оказалось удачливее «Киев-Баскета».
Фото Суперлига: Чемпионские медали оказались в кубке
Киев. СК "Меридиан". "Киев-Баскет" - "Динамо-НПУ" - 87:94. В атаке Андреона КИЙС. Фото: fbu.ua
 
Финал
 
ДИНАМО-НПУ - КИЕВ-БАСКЕТ - 3-1
 
Матч №4
 
КИЕВ-БАСКЕТ - ДИНАМО-НПУ - 87:94 (25:20, 21:25, 16:21, 25:28)
 
«Киев-Баскет»: Спитковская (11 + 9 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Кондусь (19 + 6 подборов + 7 передач), Ольховик (19 + 6 подборов + 3 перехвата), Бойко (1 + 2 подбора + 2 блок-шота), Любинец (24 + 6 подборов) - старт; Афанасьева (8), Колесниченко (5), Волошина, Рабчук.
 
«Динамо-НПУ» (Киев): Фастова (2 + 5 передач), Морриссет (21 + 5 передач + 4 перехвата), Кийс (29 + 10 подборов + 12 передач + 2 блок-шота), Карева (5), Пянтак (8 + 5 подборов) - старт; Любарская (2), Тетерук (27 + 13 подборов), Цюбик.
 
6 мая. Киев. СК «Меридиан». 160 зрителей.
 
Чемпионские брызги шампанского в столичном СК «Меридиан» все же стали реальностью. Однако пролились они вовсе не в честь его номинальных хозяек из «Киев-Баскета» - прошлогодний победитель суперлиги был вынужден расстаться с этим титулом, передав его своим землячкам из «Динамо-НПУ». Как показали игровые события «золотой серии», все же - вполне закономерно.
 
В отчетной решающей дуэли ожесточенно-непримиримое бескомпромиссное противостояние разгорелось с первых же секунд и погасло лишь с финальной сиреной. По иронии судьбы, это был тот случай, когда «никто не хотел умирать», однако ради этого соперницы реально «умирали» на площадке, не жалея ни себя, ни оппоненток. 
 
Спортсменки обеих команд продемонстрировали воистину феерическое баскетбольное представление, которое попеременно поиграло красками фактически всех известных художественных жанров и завершилось ярчайшим хепи-эндом «бело-синих», отыгравших свои роли чуть более качественно. Остается лишь искренне сожалеть, что заполненность трибун на этом поединке, который однозначно можно охарактеризовать как «всем финалам - финал!», оказалась позорно катастрофической…
 
В первой половине матча, поочередно попытавшись уйти в отрыв, но быстро смирившись с невозможностью столь желаемой роскоши, подопечные Владимира Холопова и Владимира Рыжова, что называется, предались неустанному обмену «уколами», сделав ставку на атакующие потуги. 
 
У «Киев-Баскета» при этом на ведущих ролях привычно оказались представительницы стартовой пятерки, тогда как у «Динамо-НПУ» на лавочке в запасе оказался «джокер» в лице Елены Тетерук. Правда, на полную она «выстрелила» уже после большого перерыва (хотя и два трехочковых «привета» во втором периоде оказались весьма кстати), а до него хозяйкам площадки, как и следовало ожидать, наиболее докучали хитро-проворная Эшли Морриссет и неудержимо-пробивная Андреона Кийс. 
 
С середины третьей четверти табло преимущественно высвечивало «плюс 4» в пользу динамовок, и эту «четверку» не могли ни нивелировать Анна Ольховик, Евгения Спитковская, Виктория Кондусь и Вероника Любинец, ни развить до более крупных цифр те же Морриссет, Кийс и Тетерук. Кульминация же непроизвольно случилась на 35-й минуте. 
 
Жесткое игровое столкновение Спитковской и Морриссет переросло в эмоциональный конфликт, который арбитры, после 10-минутного разбирательства, пресекли дисквалифицирующим удалением обеих за пределы площадки. Поскольку же компанию им, по причине перебора фолов, составили, соответственно, Анна Ольховик и Оксана Фастова, то, при счете 72:74, в оставшееся время от обеих команд потребовалось изыскание дополнительных резервов. 
 
Однако если «Киев-Баскет» изыскал лишь запредельную мобильность Кондусь, то у «Динамо-НПУ» к неудержимой Кийс присоединилась невероятно мотивированная Тетерук. Несомненно, обе выдали лучшую игру в сезоне, ознаменовавшуюся, соответственно, «трипл-даблом» первой из них и внушительным «дабл-даблом» - второй. 
 
В итоге, обменявшись серией взаимных «энд-ванов», динамовки таки дождались атакующей осечки от Кондусь, на что ответили убойным попаданием Людмилы Любарской со средней дистанции (единственным в матче, но каким же необходимым!) и еще одним убойным проходом Кийс (кстати, совершенно справедливо признанной MVP всего чемпионата). Тактические фолы «баскетовок» уже не спасли…
 
Таким образом, «Динамо-НПУ» в девятый раз завоевало золотые медали, положив их в нынешнем сезоне в исторический, первый в своей истории, национальный кубок. Соответственно, невозможно назвать этот успех незакономерным. 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине


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