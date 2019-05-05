"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов

"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 35-го тура чемпионата Франции - 1:1.
 
За последние семь игр во всех турнирах парижане одержали только одну победу.
Фото "ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
Фото: psg.fr
 
Это первый подобный случай после покупки клуба катарскими шейхами в 2011 году.
 
Единственную победу в семи последних играх "ПСЖ" одержал над "Монако" в чемпионате Франции (3:1), причем в составе монегасков отличился россиянин Александр Головин.
 
Помимо игр с "Монако" и "Ниццей", "ПСЖ" провел матчи лиги 1 со "Страсбуром" (2:2), "Лиллем" (1:5), "Нантом" (2:3) и "Монпелье" (2:3).
 
Также клуб уступил "Ренну" в финале Кубка Франции (2:2, пенальти - 5:6).


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