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"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов "ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 35-го тура чемпионата Франции - 1:1. За последние семь игр во всех турнирах парижане одержали только одну победу. Фото: psg.fr Это первый подобный случай после покупки клуба катарскими шейхами в 2011 году. Единственную победу в семи последних играх "ПСЖ" одержал над "Монако" в чемпионате Франции (3:1), причем в составе монегасков отличился россиянин Александр Головин. Помимо игр с "Монако" и "Ниццей", "ПСЖ" провел матчи лиги 1 со "Страсбуром" (2:2), "Лиллем" (1:5), "Нантом" (2:3) и "Монпелье" (2:3). Также клуб уступил "Ренну" в финале Кубка Франции (2:2, пенальти - 5:6).

Спорт-Экспресс

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