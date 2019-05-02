В Кубке Стэнли игрок умышленно ударил клюшкой по спине голкипера
Дэвид Перрон мог нанести серьезную травму Бену Бишопу.
В четвертом матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли "Даллас Старз" дома взял верх над "Сент-Луис Блюз"- 4:2.
На последней минуте второго периода форвард гостей Дэвид Перрон отметился неджентльменским поступком.
Перрон умышленно ударил клюшкой по спине вратаря "Далласа" Бена Бишопа.
Интересно, что главные арбитры матча Вес Макколи и Брайан Почмара не увидели в действиях канадского форварда нарушения правил, чем вызвали справедливый гнев Бишопа.
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02.05.2019 22:22