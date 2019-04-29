Новостей.COM ⇒ Спорт

Серия А: "Лацио" в гостях обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО) "Лацио" в гостях выиграл у "Сампдории" в матче 34-го тура чемпионата Италии. В составе победителей дубль сделал Фелипе Кайседо. Фелипе Кайседо. Фото: gazzetta.it У хозяев отличился Фабио Квальярелла. На 45-й минуте "Сампдория" хозяева остались в меньшинстве после удаления Гастона Рамиреса. "Лацио" набрал 55 очков и занимает седьмое место. У "Сампдории" 48 очков и девятое место. В следующем туре "Лацио" примет "Аталанту", а "Сампдория" на выезде сыграет с "Пармой". Чемпионат Италии Серия А 34-й тур "Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (0:2) Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2). "Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель. "Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа. Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2. Удаление: Рамирес, 45. Судья: Мареска. 28 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.