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2019-04-29
Серия А: "Лацио" в гостях обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)
"Лацио" в гостях выиграл у "Сампдории" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль сделал Фелипе Кайседо.
Фелипе Кайседо. Фото: gazzetta.it
У хозяев отличился Фабио Квальярелла. На 45-й минуте "Сампдория" хозяева остались в меньшинстве после удаления Гастона Рамиреса.
"Лацио" набрал 55 очков и занимает седьмое место. У "Сампдории" 48 очков и девятое место.
В следующем туре "Лацио" примет "Аталанту", а "Сампдория" на выезде сыграет с "Пармой".
Чемпионат Италии
Серия А
34-й тур
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (0:2)
Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2).
"Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа.
Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2.
Удаление: Рамирес, 45.
Судья: Мареска.
28 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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