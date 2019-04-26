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2019-04-26
Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии"
"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Победный гол забил нападающий Анхель Корреа.
Фото: atleticodemadrid.com
"Атлетико" набрал 71 очко и остался на 2-м месте в турнирной таблице.
"Валенсия" с 52 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат Испании
Примера
34-й тур
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1)
Голы: Мората, 9 (1:0). Гамейро, 36 (1:1). Гризманн, 49 (2:1). Парехо, 77 - с пенальти (2:2). Корреа, 81 (3:2).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71).
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59).
Предупреждения: Солер, 22. Мората, 47. Филипе Луис, 56. Собрино, 73. Сауль, 76. Диакаби, 90+2.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
24 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".
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