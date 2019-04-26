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Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" "Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании. Победный гол забил нападающий Анхель Корреа. Фото: atleticodemadrid.com "Атлетико" набрал 71 очко и остался на 2-м месте в турнирной таблице. "Валенсия" с 52 баллами располагается на 5-й строчке. Чемпионат Испании Примера 34-й тур "Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1) Голы: Мората, 9 (1:0). Гамейро, 36 (1:1). Гризманн, 49 (2:1). Парехо, 77 - с пенальти (2:2). Корреа, 81 (3:2). "Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71). "Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59). Предупреждения: Солер, 22. Мората, 47. Филипе Луис, 56. Собрино, 73. Сауль, 76. Диакаби, 90+2. Судья: Эрнандес Эрнандес. 24 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Спорт-Экспресс

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