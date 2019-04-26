Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии"

"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании.
 
Победный гол забил нападающий Анхель Корреа.
 
Фото Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии"
Фото: atleticodemadrid.com
"Атлетико" набрал 71 очко и остался на 2-м месте в турнирной таблице.
 
"Валенсия" с 52 баллами располагается на 5-й строчке.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
34-й тур 
 
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1)
 
Голы: Мората, 9 (1:0). Гамейро, 36 (1:1). Гризманн, 49 (2:1). Парехо, 77 - с пенальти (2:2). Корреа, 81 (3:2). 
 
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71).
 
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59).
 
Предупреждения: Солер, 22. Мората, 47. Филипе Луис, 56. Собрино, 73. Сауль, 76. Диакаби, 90+2. 
 
Судья: Эрнандес Эрнандес.
 
24 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".


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