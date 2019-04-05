Серия А: Икарди вернулся - "Интер" победил (ВИДЕО)  

Состоялись пять матчей 30-го тура чемпионата Италии.

"Интер" на выезде обыграл "Дженоа".

Один из мячей с пенальти забил вернувшийся в состав после конфликта с руководством клуба Мауро Икарди.

Фото: gazzetta.it

"Фиорентина" и "Рома" сыграли вничью - 2:2. У хозяев забивали Николо Дзаньоло и Диего Перотти, у гостей - Херман Пеццела и Жерсон. "Фрозиноне" обыграл "Парму" - 3:2.

СПАЛ в домашнем матче обыграл "Лацио". Решающий мяч с пенальти в концовке игры забил Андреа Петанья. "Торино" обыграл "Сампдорию" благодаря дублю Андреа Белотти.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (0:2)

Голы: Гальярдини, 15 (0:1). Икарди, 40 - с пенальти (0:2). Перишич, 54 (0:3). Гальярдини, 80 (0:4).

"Дженоа": Раду, Зуканович, Педру Перейра, Пеццелла, Ромеро, Радованович (Маццителли, 82), Стураро (Бесса, 65), Лерагер, Ролон, Санабрия (Бираски, 41), Куаме.

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович (Жоау Мариу, 66), Гальярдини, Перишич, Икарди (Бальде, 80), Политано (Валеро, 74).

Предупреждения: Лерагер, 14. Асамоа, 27. Зуканович, 36.

Удаление: Ромеро, 39.

Судья: Мариани.

3 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (1:1)

Голы: Пеццела, 12 (0:1). Дзаньоло, 14 (1:1). Жерсон, 51 (1:2). Перотти, 57 (2:2).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Сантон (Карсдорп, 68), Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 75), Джеко, Перотти, Клайверт (Пеллегрини, 58).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Бенасси (Кьеза, 62), Верету, Жерсон, Муриэль, Симеоне (Миральяс, 68).

Предупреждения: Коларов, 3. Симеоне, 66. Перотти, 70. Миленкович, 70. Карсдорп, 71. Верету, 84. Бираги, 88.

Судья: Масса.

3 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (0:0)

Гол: Петанья, 89 - с пенальти.

СПАЛ: Вивиано, Реджини (Фелипе, 31), Ционек, Викари, Куртич, Миссироли, Фарес, Мурджа (Скьяттарелла, 71), Лаццари, Флоккари (Палоски, 77), Петанья.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон (Пароло, 90), Марушич, Лукас, Лулич (Дурмиси, 77), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 61).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 57. Иммобиле, 63. Лаццари, 82. Ционек, 87. Стракоша, 90+3. Палоски, 90+3. Дурмиси, 90+4. Пароло, 90+5.

Судья: Гвида.

3 апреля. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

"Торино" - "Сампдория" - 2:1 (2:0)

Голы: Белотти, 33 (1:0). Белотти, 45+1 (2:0). Габбьядини, 83 (2:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 69), Моретти (Джиджи, 82), Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон, Мейте, Базелли, Белотти, Беренгер (Лукич, 89).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли (Тонелли, 41), Рамирес (Дефрель, 60), Прат, Линетти (Янкто, 74), Виейра, Квальярелла, Габбьядини.

Предупреждения: Берешиньски, 57. Де Сильвестри, 61. Мурру, 76. Ринкон, 86. Габбьядини, 90+1.

Судья: Мареска.

3 апреля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

"Фрозиноне" - "Парма" - 3:2 (2:1)

Голы: Пинамонти, 12 (1:0). Барилла, 18 (1:1). Вальцания, 45+2 (2:1). Чераволо, 58 - с пенальти (2:2). Чофани, 90+13 - с пенальти (3:2).

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Бригенти, Саммарко (Майелло, 72), Вальцания (Чибса, 79), Бегетто, Чано, Тротта (Чофани, 84), Паганини, Пинамонти.

"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола (Бастони, 79), Гальоло, Сьерральта, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Гобби, 66), Силигарди, Скьяппакассе (Чераволо, 52), Спрокати.

Предупреждения: Сьерральта, 12. Бригенти, 25. Вальцания, 27. Гаццола, 41. Капуано, 44. Чераволо, 59. Гобби, 90.

Судья: Манганьелло.

3 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".