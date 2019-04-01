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Серия А: "Болонья" вырвала победу в дерби (ВИДЕО) "Болонья" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий Маттиа Дестро. Фото: gazzetta.it "Болонья" набрала 27 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 32 баллами занимает 14-ю строчку. Чемпионат Италии Серия А 29-й тур "Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0) Голы: Пульгар, 68 - с пенальти (1:0). Бога, 90+1 (1:1). Дестро, 90+6 (2:1). "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Джемаили (Донса, 84), Поли (Пульгар, 67), Сориано (Дестро, 90+3), Паласио, Сансоне, Орсолини. "Сассуоло": Консильи, Марлон (Лирола, 46), Рожериу, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли (Локателли, 71), Сенси, Бабакар, Ди Франческо (Бога, 63), Берарди. Предупреждения: Хеландер, 22. Мерих Демирал, 29. Сенси, 61. Бурабия, 86. Дестро, 90+8. Судья: Гвида. 31 марта. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Спорт-Экспресс

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