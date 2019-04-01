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2019-04-01
Серия А: "Болонья" вырвала победу в дерби (ВИДЕО)
"Болонья" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии.
Победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий Маттиа Дестро.
Фото: gazzetta.it
"Болонья" набрала 27 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице.
"Сассуоло" с 32 баллами занимает 14-ю строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0)
Голы: Пульгар, 68 - с пенальти (1:0). Бога, 90+1 (1:1). Дестро, 90+6 (2:1).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Джемаили (Донса, 84), Поли (Пульгар, 67), Сориано (Дестро, 90+3), Паласио, Сансоне, Орсолини.
"Сассуоло": Консильи, Марлон (Лирола, 46), Рожериу, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли (Локателли, 71), Сенси, Бабакар, Ди Франческо (Бога, 63), Берарди.
Предупреждения: Хеландер, 22. Мерих Демирал, 29. Сенси, 61. Бурабия, 86. Дестро, 90+8.
Судья: Гвида.
31 марта. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
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