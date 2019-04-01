Серия А: "Болонья" вырвала победу в дерби (ВИДЕО)  

"Болонья" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии.
 
Победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий Маттиа Дестро.
Фото Серия А: "Болонья" вырвала победу в дерби (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Болонья" набрала 27 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице.
 
"Сассуоло" с 32 баллами занимает 14-ю строчку. 
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
29-й тур 
 
"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0)
 
Голы: Пульгар, 68 - с пенальти (1:0). Бога, 90+1 (1:1). Дестро, 90+6 (2:1). 
 
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Джемаили (Донса, 84), Поли (Пульгар, 67), Сориано (Дестро, 90+3), Паласио, Сансоне, Орсолини.
 
"Сассуоло": Консильи, Марлон (Лирола, 46), Рожериу, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли (Локателли, 71), Сенси, Бабакар, Ди Франческо (Бога, 63), Берарди.
 
Предупреждения: Хеландер, 22. Мерих Демирал, 29. Сенси, 61. Бурабия, 86. Дестро, 90+8. 
 
Судья: Гвида.
 
31 марта. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
 


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