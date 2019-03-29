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2019-03-29
Свитолина приняла участие в фотоссесии "Завтрак в постель"
Элегантная рекламная акция от первой ракетки Украины.
Первая ракетка Украины (WTA, 7) Элина Свитолина в перерыве между теннисными турнирами, вызванным полученной травмой, поучаствовала в фотоссесии для мирового гостиничного сетевика - "Hilton- Kyiv".
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
Фото: instagram.com/mariana_shafro
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