Суперлига: Первый раунд - за фаворитами (ВИДЕО)  

ЗАПОРОЖЬЕ - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 105:87 (25:27, 31:11, 27:27, 22:22)

«Запорожье»: Холтон (20), Кондраков (10 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Хилл (15 + 8 подборов + 3 перехвата), Мироненко, Прессли (9 + 2 блок-шота) - старт; Трент (35 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Шевченко (13), Овдеенко (3), Буц, Титов.

Киев. Дворец спорта. "Киев-Баскет" - "Николаев" - 82:70. В атаке Павел КРУТОУС. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (0 + 9 передач), Кольченко (15), Отверченко (3), Липовцев (3 + 6 подборов), Скапинцев (2) - старт; Янг (25 + 6 передач), Кокли (13), Ткаченко (12 + 2 блок-шота), Никс (5 + 5 подборов), Чумаков, Воевода (9).

26 марта. Запорожье. ДС «Юность». 1500 зрителей.

Желания и умения «мавп» работать на высоких скоростях и максимальной ответственностью в обороне хватило только на стартовую четверть. В течение этого времени хозяева площадки никак не могли определиться с ролью главного дирижера выполнения тактических задумок наставника Валерия Плеханова.

Но как только Майкл Холтон привычно заработал не только на собственное «я», а и за коллективное «мы», то сразу же по полной программе раскрылся Малик Трент, которому неплохо помогал Киндэлл Хилл. Поэтому рывок запорожан во второй четверти - 23:9 продолжился очередной серией сразу же после большого перерыва - 10:1.

Достигнув преимущества в 25 очков, далее подопечные Валерия Плеханова перешли в режим продуктивного удержания добытого ранее. И справились с этим на «ура», хотя плеймейкер «Черкаських мавп» Брэндон Янг тому противился крайне самоотверженно. Но должной помощи от партнеров не получил, поэтому дальше «-12» гости в своем стремлении камбэка в заключительной четверти не продвинулись.

КИЕВ-БАСКЕТ - НИКОЛАЕВ - 82:70 (23:23, 19:13, 22:21, 18:13)

«Киев-Баскет»: Горобченко, Крик (21 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (25), Челован (2 + 8 подборов), Нванкво (13 + 5 подборов + 4 передачи) - старт; Латкович (3 + 6 подборов + 5 передач), Петров (0 + 11 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Носков (13), Сандул (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), : Горобченко, Крик (21 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (25), Челован (2 + 8 подборов), Нванкво (13 + 5 подборов + 4 передачи) - старт; Латкович (3 + 6 подборов + 5 передач), Петров (0 + 11 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Носков (13), Сандул (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Луценко

«Николаев»: Зотов (13 + 5 подборов + 9 передач), : Зотов (13 + 5 подборов + 9 передач), Попов (6), Омоэра (12), Давидюк (7 + 4 перехвата + 2 блок-шота), Адедиран (13 + 7 подборов) - старт; Хохоник (7), Приймак (5), Тонченко (5), Мусиенко (2), Аникиенко.

26 марта. Киев . Дворец . Дворец спорта . 1700 зрителей.

Как ни крути, а отсутствие травмированного Алексея Онуфриева на тактическом потенциале «Николаева» сказалось весьма существенно. Естественно, со знаком «минус». Грозное дальнобойное оружие «чаек», столь продуктивное с присутствием этого признанного снайпера, не нашло необходимой компенсации, а в противостоянии с «Киев-Баскетом», чей наставник Евгений Мурзин издавна славится приверженностью к защитной «зонке», данного компонента как раз и не хватило.

Во второй четверти киевляне, усилиями, прежде всего, Мориса Крика и Павла Крутоуса, сделали первый серьезный отрыв. Правда, в третьем периоде Виталий Зотов и Антон Давидюк неожиданно разрядились серией трехочковых и возродили интригу.

Однако на еще один подвиг в заключительной четверти гости не сподобились. И технические фолы того же Зотова и наставника «Николаева» Виталия Черния, заработанные на эмоциональных вспышках понимания потери последних надежд на успех, окончательно склонили чашу весов в сторону столичных баскетболистов.

Таким образом, обе проигравшие команды еще имеют шанс отыграться в повторных противостояниях на своих площадках, но нынешние победы «Запорожья» и «Киев-Баскета» свидетельствуют о настрое этих коллективов обязательно продолжить борьбу за комплекты наград в полуфинальной стадии чемпионата.

Поспорить с этим черкасчанам и николаевцам стало значительно сложнее…