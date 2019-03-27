Суперлига: Первый раунд - за фаворитами (ВИДЕО)  

Желания и умения «мавп» работать на высоких скоростях и максимальной ответственностью в обороне хватило только на стартовую четверть. В течение этого времени хозяева площадки никак не могли определиться с ролью главного дирижера выполнения тактических задумок наставника Валерия Плеханова.
Но как только Майкл Холтон привычно заработал не только на собственное «я», а и за коллективное «мы», то сразу же по полной программе раскрылся Малик Трент, которому неплохо помогал Киндэлл Хилл. Поэтому рывок запорожан во второй четверти - 23:9 продолжился очередной серией сразу же после большого перерыва - 10:1.
Достигнув преимущества в 25 очков, далее подопечные Валерия Плеханова перешли в режим продуктивного удержания добытого ранее. И справились с этим на «ура», хотя плеймейкер «Черкаських мавп» Брэндон Янг тому противился крайне самоотверженно. Но должной помощи от партнеров не получил, поэтому дальше «-12» гости в своем стремлении камбэка в заключительной четверти не продвинулись.
КИЕВ-БАСКЕТ - НИКОЛАЕВ - 82:70 (23:23, 19:13, 22:21, 18:13)
Как ни крути, а отсутствие травмированного Алексея Онуфриева на тактическом потенциале «Николаева» сказалось весьма существенно. Естественно, со знаком «минус». Грозное дальнобойное оружие «чаек», столь продуктивное с присутствием этого признанного снайпера, не нашло необходимой компенсации, а в противостоянии с «Киев-Баскетом», чей наставник Евгений Мурзин издавна славится приверженностью к защитной «зонке», данного компонента как раз и не хватило.
Во второй четверти киевляне, усилиями, прежде всего, Мориса Крика и Павла Крутоуса, сделали первый серьезный отрыв. Правда, в третьем периоде Виталий Зотов и Антон Давидюк неожиданно разрядились серией трехочковых и возродили интригу.
Однако на еще один подвиг в заключительной четверти гости не сподобились. И технические фолы того же Зотова и наставника «Николаева» Виталия Черния, заработанные на эмоциональных вспышках понимания потери последних надежд на успех, окончательно склонили чашу весов в сторону столичных баскетболистов.
Таким образом, обе проигравшие команды еще имеют шанс отыграться в повторных противостояниях на своих площадках, но нынешние победы «Запорожья» и «Киев-Баскета» свидетельствуют о настрое этих коллективов обязательно продолжить борьбу за комплекты наград в полуфинальной стадии чемпионата.
Поспорить с этим черкасчанам и николаевцам стало значительно сложнее…
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