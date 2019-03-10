Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI

В высоких структурах посчитали, что название клуба не соответствует спортивным идеалам.

Фото: Eurosport
Британский велоклуб Porn Pedallers утратил членство в Международном союзе велосипедистов (UCI), сообщает Eurosport.

Причиной стало название клуба, указывающее на его связь с порноиндустрией, отмечает издание.

В состав Porn Pedallers входят люди, которые занимаются производством фильмов для взрослых: в основном актрисы и актеры, а также режиссеры, сценаристы и обслуживающий персонал.

Клуб входил в состав Британской федерации велоспорта на протяжении трех лет, однако теперь все изменилось: в организации посчитали, что название Porn Pedallers вредит имиджу UCI и отказали порноактрисам в членстве, уточняет Eurosport.

Участница Porn Pedallers и Герайнт Томас. pic.twitter.com/o45VY03DkO

— Drafts 2.0 (@drafts_2) 9 марта 2019 г.

"Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы – это всего лишь велоклуб, наши люди катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправдано ли такое решение по отношению к нам?" – задается вопросом твиттер Porn Pedallers.

Another fun day today!!! @pornpedallers pic.twitter.com/kpXCXLyYyN

— Rebecca More (@more_milf) 10 июня 2018 г.


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