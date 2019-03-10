Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
В высоких структурах посчитали, что название клуба не соответствует спортивным идеалам.
Фото: Eurosport
Британский велоклуб Porn Pedallers утратил членство в Международном союзе велосипедистов (UCI), сообщает Eurosport.
Причиной стало название клуба, указывающее на его связь с порноиндустрией, отмечает издание.
В состав Porn Pedallers входят люди, которые занимаются производством фильмов для взрослых: в основном актрисы и актеры, а также режиссеры, сценаристы и обслуживающий персонал.
Клуб входил в состав Британской федерации велоспорта на протяжении трех лет, однако теперь все изменилось: в организации посчитали, что название Porn Pedallers вредит имиджу UCI и отказали порноактрисам в членстве, уточняет Eurosport.
"Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы – это всего лишь велоклуб, наши люди катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправдано ли такое решение по отношению к нам?" – задается вопросом твиттер Porn Pedallers.
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