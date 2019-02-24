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Серия А: "Рома" вырвала победу на последней минуте (ВИДЕО) "Рома" на выезде обыграла "Фрозиноне" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:2. Дубль в этой встрече сделал нападающий Эдин Джеко. Фото: gazzetta.it Его второй мяч стал победным для римлян - босниец забил гол на 95-й минуте игры "Волки" набрали 44 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Четвертым идет "Милан", на счету которого 45 баллов. Чемпионат Италии Серия А 25-й тур "Фрозиноне" - "Рома" - 2:3 (1:2) Голы: Чано, 6 (1:0). Джеко, 30 (1:1). Пеллегрини, 31 (1:2). Пинамонти, 80 (2:2). Джеко, 90+5 (2:3). "Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Дзампано, Гольданига, Вивиани, Чибса (Тротта, 85), Бегетто (Молинаро, 60), Кассата, Чано, Чофани (Пинамонти, 67). "Рома": Ольсен, Коларов, Маркано, Сантон, Манолас (Фасио, 77), Де Росси, Н`Зонзи (Кристанте, 66), Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Перотти (Дзаньоло, 65). Предупреждения: Эль-Шаарави, 39. Джеко, 42. Гольданига, 68. Кассата, 78. Судья: Манганьелло. 23 февраля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

Спорт-Экспресс

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