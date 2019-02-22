Свитолина в полуфинале (ВИДЕО)  

Первая ракетка Украины продолжила путь к защите титула на турнире в Дубае.

Вчера она уверенно, в двух сетах, разобралась с испанкой Карлой Суарес. Кроме того, вчера были зафиксированы две сенсации - сошли с дистанции вторая ракетка мира - румынка Симона Халеп и 5-й номер мировой классификации - чешка Каролина Плишкова…

Элина Свитолина. Фото: wtatennis.com

Накануне четвертьфинала Элина Свитолина выглядела уверенной в себе и говорила, что не нужно сильно думать о том, кто будет играть на другой половине корта.

Свитолина. - Она меняет ритм, играет одноруким бекхендом. Так что нужно будет еще немного адаптировать свою - Если сравнивать испанок Мугурусу и Суарес, то Карла совсем другой игрок, - резюмировала. - Она меняет ритм, играет одноруким бекхендом. Так что нужно будет еще немного адаптировать свою игру . Но не хочу слишком задумываться о том, кто на другой половине корта. Нужно фокусироваться на своей игре и на том, что мне нужно делать. Когда мяч прилетает ко мне, то не важно, кто находится по ту сторону сетки.

Специалисты единогласно отдавали преимущество Свитолиной, но это нужно было доказывать на корте. В стартовой партии соперницы в пяти геймах защищали подачи - 3:2 в пользу Свитолиной, а потом украинка взяла игру под свой контроль. Выиграв три розыгрыша подряд, она после 35 минут борьбы вышла вперед - 1:0.

А вот второй сет начался неожиданно. Испанка заработала брейк-пойнт и сразу же его реализовала. Во втором розыгрыше Свитолина вела - 40:15, но и здесь не сумела заработать очко - 0:2.

Правда, Элина весьма быстро пришла в себя. Сначала она защитила подачу, а потом сделала брейк - 2:2. После того, как оппонентки потеряли по подаче - 3:3, украинка, как и в первой партии, опять взяла все под свой контроль. Она выиграла три гейма кряду и закрыла игру

Поединок длился 1 час 18 минут. Шестая ракетка мира, 24-летняя Свитолина, записала в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 30-летняя Суарес Наварро, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу украинки и допустила две двойные ошибки. В их личном противостоянии теперь ничья - 4:4.

Вчера в Дубае были зафиксированы две сенсации. Сначала представительница Тайваня Си Сувей, в трех сетах обыграла пятую ракетку мира чешку - Каролину Плишкову - 6:4, 1:6, 7:5.

В стартовом сете Си Сувей сделала один брейк, и этого хватило для победы. Во второй партии Плишкова взяла две подачи оппонентки и выровняла ситуацию. До поры до времени Каролина была хозяйкой на корте и в решающей партии. Она была впереди - 5:1 и уже было приготовилась праздновать выход в полуфинал. Но Си Сувей выиграла шесть геймов кряду и одержала в своей карьере пятую победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга и третью над соперницами из топ-5. Кроме того, тайванка реваншировалась за поражение в прошлом году на турнире в Майами.

- Каролина очень мощно подавала, - прокомментировала победу Си Сувей. - Практически в каждом гейме она выполняла эйсы. Отыграться было очень непросто. Но я себе говорила, что если она не подаст эйс, то я пробью так сильно, чтобы она не смогла ответить ударом навылет. Во втором сете я была немного медлительной, и это не очень хороший знак. Допускала ошибки, но рада, что продолжала бороться. В итоге это сработало, и я смогла одержать победу.

В своем первом в жизни полуфинале Премьера Си Сувей сыграет с еще одной представительницей Чехии - Петрой Квитовой.

Неожиданно прекратила бороться за трофей вторая ракетка мира - румынка Симона Халеп, выбившая здесь украинок Даяну Ястремскую и Лесю Цуренко. Она уступила швейцарке Белинде Бенчич - 6:4, 4:6, 2:6.

Обменявшись победами в первых партиях по - 6:4, соперницы путевку в полуфинал разыграли в решающем, третьем сете. Здесь Бенчич со старта вышла вперед - 3:0 и довольно спокойно удержала перевес. В восьмом гейме у Халеп было три брейк-пойнта, но она их не реализовала и была вынуждена смириться с поражением.

Матч продлился 2 часа 17 минут. 27-летняя Халеп, пять раз брала подачу соперницы, сделала восемь брейков и 13 эйсов. 21-летняя Бенчич, занимающая в мировой классификации 45-е место, совершила семь брейков и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. Теперь Белинда за выход в финал сыграет с нашей Элиной Свитолиной.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ДУБАЙ (ОАЭ). Турнир WTA Premier 5. 2 828 000 долларов. Хард. 1/4 финала. СВИТОЛИНА (6) - Суарес - 6:2, 6:3. Бенчич - Халеп (3) - 4:6, 6:4, 6:2. Си Сувей - Кар.Плишкова (4) - 6:4, 1:6, 7:5. Квитова (2) - Кужмова - 6:4, 6:0.