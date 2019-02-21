"Карпаты": Точку ставит Швед (ВИДЕО)  

Фабри Гонсалес решил провести ротацию в сравнении с прошлым спаррингом. Так появились в составе Бусько, Ковтун, Толочко, у которых было малой игровой практики, а на последнюю четверть матча вышел игрок сборной Гаити Джимми Санон, который пока лишь тренируется на сборах со львовским клубом.
За «Бытовию», клуб второго польского дивизиона, кстати, играл единственный легионер украинец Процишин, в свое время выступавший в первой лиге за «Сумы».
Едва начался второй тайм, как «Карпаты» открыли счет. Бедойя с правого фланга подал угловой - и Понде с ходу пробил под перекладину. Опасными также были и удары Шведа и Мякушко. И все же львовяне увеличили перевес, когда Варгас после передачи Мякушко пробил с ходу впритирку со штангой.
Тем временем Ковтун нарушил правила в штрафной - и Буркхардт с «точки» перехитрил Пенькова. В оставшееся время больше моментов имели «Карпаты»: ударам Сандохадзе, Шведа и Мякушко не хватало точности. И все же под занавес матча Швед заработал 11-метровый - и сам исполнил пенальти, поставив точку в списке голов львовян на турецких сборах.
Теперь «Карпаты» ждет первый официальный матч весенней части чемпионата - в Полтаве с «Ворсклой».
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