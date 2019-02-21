"Карпаты": Точку ставит Швед (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - БЫТОВИЯ Польша (D-2) - 3:1 (0:0)

Гол: Понде, 46 (1:0). Варгас, 67 (2:0). Буркхардт, 71 - с пенальти (2:1). Швед, 90 - с пенальти (3:1).

Фото: fckarpaty.com

«Карпаты» (Львов): Кучинский (Пеньков, 46), Слива (Авраменко, 46), Папа Гуйе (Сандохадзе, 46), Ковтун, Бусько (Мякушко, 55), Клец (Варгас, 46), Толочко (Онгла, 55), Гуцуляк (Санон, 70), Ди Франко (Бедойя, 46), Дебелко (Понде, 46), Йода (Швед, 55).

Фабри Гонсалес решил провести ротацию в сравнении с прошлым спаррингом. Так появились в составе Бусько, Ковтун, Толочко, у которых было малой игровой практики, а на последнюю четверть матча вышел игрок сборной Гаити Джимми Санон, который пока лишь тренируется на сборах со львовским клубом.

За «Бытовию», клуб второго польского дивизиона, кстати, играл единственный легионер украинец Процишин, в свое время выступавший в первой лиге за «Сумы».

Едва начался второй тайм, как «Карпаты» открыли счет. Бедойя с правого фланга подал угловой - и Понде с ходу пробил под перекладину. Опасными также были и удары Шведа и Мякушко. И все же львовяне увеличили перевес, когда Варгас после передачи Мякушко пробил с ходу впритирку со штангой.

Тем временем Ковтун нарушил правила в штрафной - и Буркхардт с «точки» перехитрил Пенькова. В оставшееся время больше моментов имели «Карпаты»: ударам Сандохадзе, Шведа и Мякушко не хватало точности. И все же под занавес матча Швед заработал 11-метровый - и сам исполнил пенальти, поставив точку в списке голов львовян на турецких сборах.

Теперь «Карпаты» ждет первый официальный матч весенней части чемпионата - в Полтаве с «Ворсклой».