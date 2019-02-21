Две медали в Дубае

Две серебряные медали везет наша сборная со второго этапа премьер-лиги, проходившего в прошлые выходные в Дубае (ОАЭ).

Обе - на счету представительниц прекрасного пола в кумите. Катерина Кривая поднялась на пьедестал весовой в категории до 50 кг, Анжелика Терлюга - до 55.

Анжелика ТЕРЛЮГА. Фото: Из личного архива Анжелики Терлюги

Напомним, что совсем недавно, в конце января, мы радовались блестящей победе Анжелики Терлюги на первом этапе премьер-лиги в столице Франции. Как и обещала 26-летняя одесситка после своей парижской виктории, она не стала останавливаться на достигнутом.

В Дубае на пути к финалу подопечная Дениса Морозова не оставила шансов канадке Кетрин Кемпбелл (6:0), разобралась с бронзовой медалисткой чемпионата мира-2016 японкой Сарой Ямадой (3:0) и победительницей премьер-лиги в Дубае (2017) Фатемех Чалаки из Ирана (3:0). Решение судей в пользу Терлюги определило исход ее поединка против чемпионки мира среди юниоров (2017) Сальмы Эль-Шафи из Египта (0:0).

Остановить победную поступь Терлюги в Дубае сумела только двукратная бронзовая медалистка чемпионата мира (2016, 2018) Вэнь Цзу-юнь с Тайвани. За минуту с небольшим до конца финала Анжелика проигрывала сопернице 0:4. Но, набрав три очка в одной атаке, сократила разрыв до минимума. Правда, добиться большего за остававшиеся полминуты Вэнь Цзу-юнь украинской каратистке не позволила- 3:4.

- Я рада, что завоевала медаль в Дубае, - отметила на свой странице в Facebook Анжелика Терлюга. - Спасибо всем за поддержку. Все мои мысли уже о следующих соревнованиях. Нужно возвращаться к работе, начинается тренировочный лагерь с участием сильных спортсменов со всего мира.

Катерина Кривая стартовала на турнире в Дубае с победы над итальянкой Сильвией Сассано (2:2), после чего нанесла поражение француженке Софи Будербан (2:0), китаянке Ли Жаньжань (6:0), а также бронзовой медалистке Азиатских игр-2018 Юнне Цукии с Филиппин (1:0).

В финале Катерине Кривой противостояла Серап Озчелик из Турции , действующая чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, победительница первого этапа в Париже. Отметим, что ранее 27-летней львовянке в отличие от ее соперницы на турнирах премьер-лиги золото завоевывать не удавалось, по крайней мере, такие данные приводит официальный сайт Международной федерации карате (WKF). Воспитаннице Игоря Богдана первой удалось заработать «юко». Но едва на табло пошла последняя минута встречи, как турчанка взялась за дело. Судьи на баллы не скупились - два, один и, наконец, три - «иппон» за удар ногой в голову. 7:1 - это была победа Озчелик.

В Дубае, следует заметить, помимо наград разыгрывались еще и очки, необходимые для отбора на первую в истории карате Олимпиаду. Так что обе наши спортсменки еще на шаг приблизились к мечте о Токио-2020. Следующий этап премьер-лиги состоится 19-21 апреля в Рабате (Марокко).

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

ДУБАЙ (ОАЭ). Премьер-лига. 2-й этап. Мужчины. Кумите. До 60 кг. 1. Ассадилов (Казахстан). 2. Минами (Япония). 3. Алпысбай (Казахстан), Самдан (Турция)… СТЕФАНЮК, УНГИЧ (оба - Украина) - не квалифицированы.

До 67 кг. 1. Дакоста (Франция). 2. Амирали (Казахстан). 3. Мирзаеи, Дерафшипур (оба - Иран)… ДЫШЛОВЕНКО, КОПЫТЬКО (оба - Украина) - не квалифицированы.

До 75 кг. 1. Асгари (Иран). 2. Буза (Италия). 3. Скотт (США), Агаев (Азербайджан)… ГОРУНА (Украина) - не квалифицирован.

До 84 кг. 1. Акташ (Турция). 2. Фадакар. 3. Пуршаб (оба - Иран), Абдесселем (Франция)… ЦЫМБАЛ, ЧОБОТАРЬ (оба - Украина) не квалифицированы.

Женщины. Кумите. До 50 кг. 1. Озчелик-Арапоглу (Турция). 2. КРИВАЯ (Украина). 3. Будербан (Франция), Салама (Египет).

До 55 кг. 1. Вэнь Цзу-юнь (Тайвань). 2. ТЕРЛЮГА (Украина). 3. Кумидзаки (Япония), Чалаки (Иран)… МЯСТКОВСКАЯ (Украина) - не квалифицирована.

До 61 кг. 1. Филипп (Франция). 2. Лотфи (Египет). 3. Алипуркешка (Иран), Жумаа (Канада)… СЕРЕГИНА, ШОСТАК (обе - Украина) - не квалифицированы.

До 68 кг. 1. Абдельазиз (Египет). 2. Зарецкая (Азербайджан). 3. Ракович (Черногория), Ажье (Франция)… БИГИЧ, МЕЛЬНИК (обе - Украина) - не квалифицированы.

Свыше 68 кг. 1. Флорентен (Франция). 2. Ферракути (Италия). 3. Окила (Египет), Харви (Англия)… СТЕПАШКО (Украина) - не квалифицирована.