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Серия А: "Дженоа" обыграл "Лацио" (ВИДЕО) "Дженоа" победил "Лацио" в матче 24-го тура чемпионата Италии. Победный гол на 90+3-й минуте забил экс-защитник " Зенита " Доменико Кришито. Фото: gazzetta.it "Дженоа" набрал 28 очков и расположился на 13-й строчке. "Лацио" с 38 баллами занимает 7-е место. В других матчах 24-го тура "Эмполи" разгромил "Сассуоло" (3:0), "Удинезе" с минимальным счетом обыграл "Кьево" (1:0). Чемпионат Италии Серия А 24-й тур "Дженоа" - "Лацио" - 2:1 (0:1) Голы: Бадель, 44 (0:1). Санабрия, 75 (1:1). Кришито, 90+3 (2:1). "Дженоа": Й.Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 88), Ромеро, Радованович (Пандев, 56), Лазович (Бесса, 46), Лерагер, Ролон, Санабрия, Куаме. "Лацио": Стракоша, Ш.Раду (Бруну Жордау, 72), Ачерби, Габаррон, Марушич, Лулич, Бадель, Ромулу (Лукас, 64), Катальди, Иммобиле (Кайседо, 55), Корреа. Предупреждения: Габаррон, 69. Ромеро, 78. Бадель, 90. Пандев, 90+1. Кришито, 90+4. Судья: Банти. 17 февраля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris". "Эмполи" - "Сассуоло" - 3:0 (2:0) Голы: Крунич, 34 (1:0). Акуа, 37 (2:0). Фариас, 60 (3:0). "Эмполи": Дронговски, Паскуаль, Сильвестре, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Бриги, 79), Беннасер, Крунич (Салих Учан, 88), Фариас (Ла Гумина, 68), Капуто. "Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Данкан (Бурабия, 46), Локателли, Бога, Сенси, Бабакар (Матри, 76), Бриньола (Берарди, 46). Предупреждения: Сенси, 57. Берарди, 65. Паскуаль, 71. Бурабия, 84. Судья: Мариани. 17 февраля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani". "Удинезе" - "Кьево" - 1:0 (0:0) Гол: Теодорчик, 85. Нереализованный пенальти: Теодорчик, 85 (вратарь). "Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку (Теодорчик, 82), Мандрагора, Фофана, Окака Чука (Пуссетто, 56), Д`Алессандро (Зегелар, 21), де Пауль, Лазанья. "Кьево": Соррентино, Барба, Бани, Ярошиньски, Хетемай, Ригони, Депаоли (Пуччарелли, 89), Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски (Меджорини, 70), Лерис (Скелотто, 73). Предупреждения: Лерис, 15. Депаоли, 58. Пуссетто, 65. Найтинк, 70. Фофана, 75. Джорджевич, 84. Теодорчик, 87. Зегелар, 90. Судья: Валери. 17 февраля. Удине. Стадион "Dacia Arena".

Спорт-Экспресс

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