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2019-02-17
Лига 1: Балотелли снова отличился за "Марсель"
В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Амьен" со счетом 2:0.
Один из мячей забил Марио Балотелли, который перебрался в "Марсель" из "Ниццы" в январе - для него это третий гол в четвертом матче Лиги 1 за провансальцев.
Марио Балотелли. Фото: om.net
Чемпионат Франции
Лига 1
25-й тур
"Марсель" - "Амьен" - 2:0 (2:0)
Голы: Товен, 19 (1:0). Балотелли, 25 (2:0).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Товен (Сарр, 84), Сансон, Лопес (Пайет, 89), Камара, Балотелли (Луиз Густаву, 71), Жермен, Окампос.
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор (Годдос, 61), Монкондюи, Гнаоре, Конате (Тимит, 75), Мендоса (Отеро, 80), Гирасси.
Предупреждение: Амави, 49.
Судья: Амель (Франция).
16 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".
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