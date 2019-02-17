Лига 1: Балотелли снова отличился за "Марсель"

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Амьен" со счетом 2:0.
 
Один из мячей забил Марио Балотелли, который перебрался в "Марсель" из "Ниццы" в январе - для него это третий гол в четвертом матче Лиги 1 за провансальцев.
Фото Лига 1: Балотелли снова отличился за "Марсель"
Марио Балотелли. Фото: om.net
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
25-й тур
 
"Марсель" - "Амьен" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Товен, 19 (1:0). Балотелли, 25 (2:0).
 
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Товен (Сарр, 84), Сансон, Лопес (Пайет, 89), Камара, Балотелли (Луиз Густаву, 71), Жермен, Окампос.
 
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор (Годдос, 61), Монкондюи, Гнаоре, Конате (Тимит, 75), Мендоса (Отеро, 80), Гирасси.
 
Предупреждение: Амави, 49.
 
Судья: Амель (Франция).
 
16 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".


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