"Ред Булл" презентовал новый болид

"Ред Булл" представил свою новую машину на предстоящий сезон.
 
Болид RB15 представлен в радикально новых цветах с преобладанием темно-синего и красного.
Фото "Ред Булл" презентовал новый болид
Фото: twitter.com/redbullracing
 
В предстоящем сезоне "Ред Булл" будет впервые использовать двигатели "Хонды", а за рулем болидов выступят Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.


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