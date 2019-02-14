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2019-02-14
"Ред Булл" презентовал новый болид
"Ред Булл" представил свою новую машину на предстоящий сезон.
Болид RB15 представлен в радикально новых цветах с преобладанием темно-синего и красного.
Фото: twitter.com/redbullracing
В предстоящем сезоне "Ред Булл" будет впервые использовать двигатели "Хонды", а за рулем болидов выступят Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
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