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Бундеслига: "Байер" в гостях разгромил "Майнц" "Байер" на выезде разгромил "Майнц" в матче 21-го тура чемпионата Германии. Это третья подряд победа леверкузенской команды. Юлиан Брандт. Фото: bild.de Напомним, 14 февраля "Байер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Краснодаром". Чемпионат Германии Бундеслига 21-й тур "Майнц" - "Байер" - 1:5 (1:4) Голы: Венделл, 5 (0:1). Куэйсон, 9 (1:1). Хаверц, 19 (1:2). Брандт, 30 (1:3). Беллараби, 43 (1:4). Брандт, 64 (1:5). "Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь (Онисиво, 62), Хак, Ниакате, Куэйсон, Баррейро, Кунде (Гбамен, 55), Боэтиус (Хольтманн, 71), Матета. "Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл (Едвай, 78), Арангис, Беллараби, Брандт (Аларио, 81), Хаверц (Баумгартлингер, 62), Фолланд, Бэйли. Предупреждения: Беллараби, 38. Кунде, 38. Куэйсон, 61. Баррейро, 89. Судья: Шредер. 8 февраля. Майнц. Стадион "Опель Арена".

Спорт-Экспресс

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