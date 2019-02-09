Бундеслига: "Байер" в гостях разгромил "Майнц"

"Байер" на выезде разгромил "Майнц" в матче 21-го тура чемпионата Германии.
 
Это третья подряд победа леверкузенской команды. 
Фото Бундеслига: "Байер" в гостях разгромил "Майнц"
Юлиан Брандт. Фото: bild.de
 
Напомним, 14 февраля "Байер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Краснодаром".
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига
 
21-й тур
 
"Майнц" - "Байер" - 1:5 (1:4)
 
Голы: Венделл, 5 (0:1). Куэйсон, 9 (1:1). Хаверц, 19 (1:2). Брандт, 30 (1:3). Беллараби, 43 (1:4). Брандт, 64 (1:5).
 
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь (Онисиво, 62), Хак, Ниакате, Куэйсон, Баррейро, Кунде (Гбамен, 55), Боэтиус (Хольтманн, 71), Матета.
 
"Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл (Едвай, 78), Арангис, Беллараби, Брандт (Аларио, 81), Хаверц (Баумгартлингер, 62), Фолланд, Бэйли.
 
Предупреждения: Беллараби, 38. Кунде, 38. Куэйсон, 61. Баррейро, 89.
 
Судья: Шредер.
 
8 февраля. Майнц. Стадион "Опель Арена".


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