"Лейкерс" обменяли украинца Михайлюка в "Пистонс"
Святослав переезжает в "Город моторов".
"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка в "Детройт Пистонс" на легкого форварда Реджи Буллока, сообщает ESPN.
Помимо Михайлюка клуб с крупнейшего города штата Мичиган, что на востоке США также получит драфт-пик второго раунда.
Отметим, что нынешний сезон для 21-летнего украинца является дебютным в НБА. Он был выбран "Лейкерс" под 47-м номером драфта в прошлом году.
У Святослава заключен трехлетний контракт на сумму 4,6 млн долл.
"Детройт" занимает 9-е место в Восточной конференции, тогда как "Лейкерс" - десятый на Западе.
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06.02.2019 13:48