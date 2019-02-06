"Лейкерс" обменяли украинца Михайлюка в "Пистонс"

Святослав переезжает в "Город моторов".

"Лейкерс" обменяли украинца Михайлюка в "Пистонс"
Фото: twitter.com/lakers

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка в "Детройт Пистонс" на легкого форварда Реджи Буллока, сообщает ESPN.

Помимо Михайлюка клуб с крупнейшего города штата Мичиган, что на востоке США также получит драфт-пик второго раунда.

Отметим, что нынешний сезон для 21-летнего украинца является дебютным в НБА. Он был выбран "Лейкерс" под 47-м номером драфта в прошлом году.

У Святослава заключен трехлетний контракт на сумму 4,6 млн долл.

"Детройт" занимает 9-е место в Восточной конференции, тогда как "Лейкерс" - десятый на Западе.


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