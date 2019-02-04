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Серия А: "Рома" и "Милан" сыграли вничью (ВИДЕО) "Рома" и "Милан" сыграли вничью в 22-м туре чемпионата Италии - 1:1. В составе миланцев гол в середине первого тайма забил нападающий Кшиштоф Пентек, за римлян в начале второй половины отличился полузащитник Николо Дзаньоло. Фото: gazzetta.it "Милан" набрал 36 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице. "Рома" отстает на 1 очко. Чемпионат Италии Серия А 22-й тур "Рома" - "Милан" - 1:1 (0:1) Голы: Пентек, 26 (0:1). Дзаньоло, 46 (1:1). "Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Карсдорп (Сантон, 86), Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Шик (Клайверт, 81). "Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 77), Сусо (Лаксальт, 87), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 87). Предупреждения: Манолас, 18. Дзаньоло, 21. Сусо, 39. Лукас Пакета, 53. Пеллегрини, 63. Кессье, 72. Калабрия, 90+3. Судья: Мареска. 3 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Спорт-Экспресс

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