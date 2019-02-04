Серия А: "Рома" и "Милан" сыграли вничью (ВИДЕО)  

"Рома" и "Милан" сыграли вничью в 22-м туре чемпионата Италии - 1:1.
 
В составе миланцев гол в середине первого тайма забил нападающий Кшиштоф Пентек, за римлян в начале второй половины отличился полузащитник Николо Дзаньоло.
Фото Серия А: "Рома" и "Милан" сыграли вничью (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Милан" набрал 36 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице.
 
"Рома" отстает на 1 очко.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
22-й тур 
 
"Рома" - "Милан" - 1:1 (0:1)
 
Голы: Пентек, 26 (0:1). Дзаньоло, 46 (1:1). 
 
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Карсдорп (Сантон, 86), Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Шик (Клайверт, 81).
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 77), Сусо (Лаксальт, 87), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 87).
 
Предупреждения: Манолас, 18. Дзаньоло, 21. Сусо, 39. Лукас Пакета, 53. Пеллегрини, 63. Кессье, 72. Калабрия, 90+3. 
 
Судья: Мареска.
 
3 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
 


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