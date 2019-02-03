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Бундеслига: "Боруссия" упустила победу Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом". Чемпионат Германии Бундеслига 1 Фото: bvb.de 20-й тур "Герта" - "Вольфсбург" - 0:1 (0:0) Гол: Вегхорст, 65. "Герта": Ярстейн, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Рекик, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Груич, Майер (Дарида, 71), Ибишевич (Калу, 66), Зельке. "Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Юнус Малли (Виллиам, 86), Арнольд, Штеффен (Брекало, 66), Реджбецай (Удуокхай, 90+2), Вегхорст. Предупреждения: Штеффен, 53. Лазаро, 77. Дарида, 88. Зельке, 90. Судья: Данкерт. 2 февраля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион. "Айнтрахт Ф" - "Боруссия Д" - 1:1 (1:1) Голы: Ройс, 22 (0:1). Йович, 36 (1:1). "Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич, Алле, Ребич, Йович (Гачинович, 55). "Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 77), Диалло, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Вайгль, Санчо (Пулишич, 65), Пако Алькасер (Гетце, 86). Предупреждения: Фернандеш, 11. Роде, 28. Дилэйни, 64. Вайгль, 72. Судья: Цвайер. 2 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena. "Байер" - "Бавария" - 3:1 (0:1) Голы: Горецка, 41 (0:1). Бэйли, 53 (1:1). Фолланд, 63 (2:1). Аларио, 87 (3:1). "Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Арангис, Беллараби (Паулинью, 90+2), Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 45+1), Фолланд, Бэйли (Аларио, 84). "Бавария": Ульрайх, Рафинья (Ренату Санчеш, 79), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес Родригес (Дэйвис, 77), Коман, Горецка, Левандовски. Предупреждения: Беллараби, 33. Арангис, 34. Киммих, 36. Коман, 52. Венделл, 75. Судья: Штилер. 2 февраля. Леверкузен. Стадион БайАрена. "Хоффенхайм" - "Фортуна Д" - 1:1 (1:0) Голы: Крамарич, 15 - с пенальти (1:0). Хеннингс, 46 (1:1). "Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Шульц, Бренет (Солои, 71), Пош, Демирбай, Амири (Нелсон, 61), Гайгер, Гриллич, Крамарич, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75). "Фортуна Д": Ренсинг, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк, Моралес, Циммерманн, Штегер (Бормут, 90+4), Хеннингс (Кенан Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68). Предупреждения: Моралес, 17. Фогт, 36. Циммерманн, 42. Жоэлинтон, 54. Пош, 56. Финк, 77. Ренсинг, 86. Судья: Кортус. 2 февраля. Зинсхайм. Стадион Рейн-Неккар-Арена. "Нюрнберг" - "Вердер" - 1:1 (0:0) Голы: Й.Эггештайн, 64 (0:1). Исхак, 86 (1:1). "Нюрнберг": Матения, Эвертон, Марграйттер, Валентини, Лайбольд (Годен, 46), Беренс, Петрак, Мисидьян (Керк, 67), Зреляк, Перейра, Паласиос Мартинес (Исхак, 82). "Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 84), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Й.Эггештайн, 46), Рашица (Саджент, 46). Предупреждения: Мисидьян, 26. Велькович, 33. Зреляк, 76. Петрак, 78. Исхак, 87. Судья: Кампка. 2 февраля. Нюрнберг. Стадион Max-Morlock-Stadion

Спорт-Экспресс

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