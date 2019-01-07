Примера: "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико"

"Севилья" и "Атлетико" в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1.
 
Открыл счет на 37-й минуте Виссам Бен Йеддер. Антуан Гризманн на 45-й минуте сравнял счет.
Фото Примера: "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико"
Фото: atleticodemadrid.com
 
Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел на поле на 79-й минуте, заменив Пабло Сарабия.
 
"Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице. "Севилья" идет на третьем месте, отставая на два очка.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
18-й тур 
 
"Севилья" - "Атлетико" - 1:1 (1:1)
 
Голы: Бен Йеддер, 37 (1:0). Гризманн, 45 (1:1).
 
"Севилья": Вацлик, Каррису, Эскудеро, Гомес, Гнаньон (Амаду, 90), Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Хиль, 90+3), Сарабия (Промес, 79), Андре Силва.
 
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Монтеро, 79), Лемар (Витоло, 60).
 
Предупреждения: Корреа, 14. Хесус Навас, 45+1. Сарабия, 47. Сауль, 49. Гризманн, 54. Банега, 72. Эрнандес, 77. Годин, 78. Партей, 90+1. Савич, 90+2. Андре Силва, 90+2. Каррису, 90+4.
 
Судья: Матеу Лаос (Испания).
 
6 января. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".


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