Мейвезер заработал 9 млн долл. за 2 минуты боя с Насукавой

Флойд Мейвезер готов к очередному возвращению в ринг.

Мейвезер заработал 9 млн долл. за 2 минуты боя с Насукавой
Фото: allboxing.ru

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший 31 декабря в японском городе Сайтаме в показательном поединке в рамках лиги смешанных единоборств Rizin 14 уже в первом раунде одержал досрочную победу над японским кикбоксером Теншином Насукавой.

Поединок проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг).

Добавим, что бой проходил без судейской бригады, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.

Ранее Мейвезер сообщил, что за 9-минутный выставочный поединок с Насукавой он получит гонорар в размере 9 млн долл.


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