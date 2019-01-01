Мейвезер заработал 9 млн долл. за 2 минуты боя с Насукавой
Флойд Мейвезер готов к очередному возвращению в ринг.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший 31 декабря в японском городе Сайтаме в показательном поединке в рамках лиги смешанных единоборств Rizin 14 уже в первом раунде одержал досрочную победу над японским кикбоксером Теншином Насукавой.
Поединок проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг).
Добавим, что бой проходил без судейской бригады, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.
Ранее Мейвезер сообщил, что за 9-минутный выставочный поединок с Насукавой он получит гонорар в размере 9 млн долл.
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