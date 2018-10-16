Люксембург снова вышел в лидеры группы D2

Сборная Люксембурга снова лидирует в группе D2 - тому послужила разгромная победа над Сан-Марино. Ровно через месяц Люксембургу играть с Беларусью - тогда и станет понятно, удастся ли им сотворить подвиг, финишировав в квартете первыми.

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D2.

Люксембург - Сан-Марино 3:0 (1:0)

Голы: Тюрпель, 4 (1:0); Синани, 65 (2:0); Тиль В., 73 (3:0)

Люксембург: Шон; Жанс (Бонерт, 69); Шано; Йениш; Мартинс-Перейра; Филиппс; Баррейро Л. (Да Мота, 67); Тиль О.; Синани; Тюрпель (Девилль, 77); Тиль В.

Сан-Марино: Бенедеттини Э.; Чезарини Д.; Симончини Д.; Грандони (Палацци, 77); Витайоли Ф.; Голинуччи Э. (Голинуччи А., 85); Гасперони А. (до 54); Муларони; Томассини (Лунадей, 61); Джарди; Витайоли М.

Предупреждения: - Гасперони А., 41, 54; Грандони, 44
Удаления: - Гасперони А., 54 (второе предупреждение)




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