"Славия" - "Динамо": Арбитры из Англии

Комитет арбитров УЕФА назначил арбитров на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Славией» и «Динамо».
 
На поле стадиона «Эден Арена» команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусоном.
Фото "Славия" - "Динамо": Арбитры из Англии
Крейг Поусон. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015-го.
 
Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери - поединок за Суперкубок Англии-2016 между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (0:3).
 
С украинскими командами пересекался раньше только на уровне сборных - в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением Поусона уже национальная сборная Украина в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).
 
Ассистенты арбитра - Ли Бейтс, Ян Хассин.
 
Четвертый арбитр - Кристофер Кавана.
 
Судейский наблюдатель - Ичко Лозев (Болгария)
 
Делегат УЕФА - Бакар Жордания (Грузия).
 
Напомним, что матч «Славия» - «Динамо» состоится во вторник, 7 августа, в Праге на стадионе «Эден Арена», начало - в 20:30 по киевскому времени.
 


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