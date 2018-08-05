"Славия" - "Динамо": Арбитры из Англии

Комитет арбитров УЕФА назначил арбитров на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Славией» и «Динамо».

На поле стадиона «Эден Арена» команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусоном.

Крейг Поусон. Фото: fcdynamo.kiev.ua

На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015-го.

Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери - поединок за Суперкубок Англии-2016 между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (0:3).

С украинскими командами пересекался раньше только на уровне сборных - в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением Поусона уже национальная сборная Украина в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).

Ассистенты арбитра - Ли Бейтс, Ян Хассин.

Четвертый арбитр - Кристофер Кавана.

Судейский наблюдатель - Ичко Лозев (Болгария)

Делегат УЕФА - Бакар Жордания (Грузия).

Напомним, что матч «Славия» - «Динамо» состоится во вторник, 7 августа, в Праге на стадионе «Эден Арена», начало - в 20:30 по киевскому времени.