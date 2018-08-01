Серена Уильямс потерпела разгромное поражение на старте турнира
Британка Йоханна Конта на удивление легко обыграла американку Серену Уильямс в матче первого круга на теннисном турнире в американском Сан-Хосе с призовым фондом более 730 тысяч долларов.
Встреча сенсационно завершилась победой британки со счетом 6:1, 6:0. Уильямс была посеяна на турнире под шестым номером. На корте соперницы провели всего 52 минуты. Во втором круге Конта, которая сейчас занимает 48-е место в рейтинге WTA, сыграет с другой представительницей США Софией Кенин.
"Еще пару месяцев назад я даже не знала, смогу ли вернуться в теннис. Это был длинный путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Думаю, что эти две недели показали мне, что я еще могу выступать и стать претендентом на победу в турнире Большого шлема", - заявила Уильямс после Уимблдона-2018, в котором дошла до финала.
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