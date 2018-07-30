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Премьер-лига утвердила проведение "золотого матча" Руководство УПЛ утвердило возможность проведения "золотого матча". Данная игра будет определять чемпиона страны в случае, если две команды будут иметь одинаковое количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей. Фото: upl.ua Решение о месте проведения "золотого матча" будет принимать дирекция УПЛ. Команда-хозяин встречи определится в результате жеребьевки. Последний раз победитель УПЛ определялся в "золотом матче" в сезоне-2005/06. Тогда в Кривом Роге " Шахтер " победил киевское " Динамо " (2:1). upl.ua

Спорт-Экспресс

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