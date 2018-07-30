Премьер-лига утвердила проведение "золотого матча"

Руководство УПЛ утвердило возможность проведения "золотого матча".
 
Данная игра будет определять чемпиона страны в случае, если две команды будут иметь одинаковое количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей.
Фото Премьер-лига утвердила проведение "золотого матча"
Фото: upl.ua
 
Решение о месте проведения "золотого матча" будет принимать дирекция УПЛ.
 
Команда-хозяин встречи определится в результате жеребьевки.
 
Последний раз победитель УПЛ определялся в "золотом матче" в сезоне-2005/06. Тогда в Кривом Роге "Шахтер" победил киевское "Динамо" (2:1).
 


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