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2018-07-30
Премьер-лига утвердила проведение "золотого матча"
Руководство УПЛ утвердило возможность проведения "золотого матча".
Данная игра будет определять чемпиона страны в случае, если две команды будут иметь одинаковое количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей.
Фото: upl.ua
Решение о месте проведения "золотого матча" будет принимать дирекция УПЛ.
Команда-хозяин встречи определится в результате жеребьевки.
Последний раз победитель УПЛ определялся в "золотом матче" в сезоне-2005/06. Тогда в Кривом Роге "Шахтер" победил киевское "Динамо" (2:1).
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