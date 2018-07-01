Феттель потерял три места на старте Гран-при Австрии
Себастьян Феттель оштрафован на три позиции в стартовой решетки Гран-при Австрии. Так отмечена его попытка блокировать Карлоса Сайнса во время квалификации.
В заявлении стюардов говорится, что Феттель не должен был занимать гоночную траекторию и ехать так медленно между первым и вторым поворотами во время круга возвращения в боксы, тем более раз, по словам самого Себастьяна, в зеркалах заднего вида не всегда можно заменить едущую позади машину. Особо отмечается, что наказание Феттеля соответствует другим подобным штрафам, наложенным с начала сезона-2018.
Этот штраф подвигает вверх в стартовой решетке трех гонщиков. Кими Райкконен стартует третьим, Макс Ферстаппен — четвертым, Ромен Грожан — пятым.
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