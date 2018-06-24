Андерссон: Это самое тяжелое поражение, но Швеции надо зализать раны

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не скрывал своего разочарования после вчерашнего поражения. Скандинавы упустили ничью с немцами на последних секундах встречи.

"Сейчас я чувствую очень многое. За мою карьеру это самое тяжелое поражение в матче, в котором мы не удержали ничью. Но вся группа участвует в борьбе за плей-офф, так что нам надо зализать раны и отыграться в следующем матче.

У нас остался отличный шанс квалифицироваться в плей-офф. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы достичь этого в среду. Но эмоционально прямо сейчас мы все разочарованы, что не заработали ни одного очка. Нам нужно очиститься после такой игры. Мы все наверстаем и хотим провести отменную игру в среду", - цитирует коуча fifa.com.

Отметим, что шведам необходимо брать очки в поединке против Мексики.


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