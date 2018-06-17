В команде McLaren назревает революция
Отсутствие значительного прогресса в команде Формулы-1 McLaren создало революционную ситуацию. На субботнем брифинге, проведенном главой команды Эриком Булье, значительная часть сотрудников высказала свое возмущение происходящим.
Булье был сторонником перехода к новому мотористу Renault и ожидал как следствие этого шага возвращение в лидирующую группу команд. Но ничего этого не случилось, а с последнем Грен-при Канады ни один из болидов McLaren не смог пробиться в очковую зону.
В связи с этим в команде зреют настроения, направленные против Булье. Распространяется мнение, что следует вернуть Мартина Уитмарша, при котором в начале этого десятилетия дела шли все-таки получше.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
17.06.2018 09:39
17.06.2018 09:40