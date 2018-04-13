Буффон может получить дисквалификацию

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рискует получить дисквалификацию на вспышку ярости на последних минутах поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом".

По информации Gazzetta dello Sport, ветеран может получить временное отстранение от игр, если судья матча Майкл Оливер был суровым в своем рапорте. В то же время дисциплинарная коллегия УЕФА оценивает высказывания Буффона в прессе.

Напомним, что Буффон назвал Оливера бессердечным животным с мусорным баком вместо сердца после того, как судья удалил его на последних минутах матча и поставил в ворота "Ювентуса" пенальти, который выбил туринцев из розыгрыша.