Волейбольная Суперлига: в финале встретятся Локомотив и Кажаны

Стали известны команды, которые поспорят за "золото" волейбольной Суперлиги. В финал вполне ожидаемо пробились "Локомотив" и "Барком-Кажаны".

Харьковчане не заметили на своём пути "Сердце Подолья" - в трёх матчах действующий чемпион отдал винничанам лишь одну партию. Что касается второго финалиста, то львовяне не менее уверенно обыграли "Новатор". Отметим, что финальная серия начнётся 18-19 апреля в Харькове. В эти же дни в Хмельницком стартует борьба за бронзовые медали.

Что касается нижней части таблицы, то волейболисты "МХП-Винницы" и "Юракадемии", разобравшись с "Днепром" и "Буревестником" соответственно, гарантировали себе сохранение прописки в элите, после чего досрочно ушли в отпуск. Соперники приняли решение не проводить матчи за 5-6 позиции - выше финиширует Винница.

А вот аутсайдерам ещё предстоит выяснить, кто из них покинет Суперлигу напрямую, а кто сыграет в стыковых встречах.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

1-й этап. Турнирная таблица



И В П О (партии) 1. Локомотив 28 23 5 66 (73/29) 2. Барком-Кажаны 28 20 8 61 (72/36) 3. Новатор 28 18 10 55 (63/43) 4. МХП-Винница 28 17 11 50 (63/49) 5. Сердце Подолья 28 17 11 49 (60/45) 6. Юракадемия 28 11 17 31 (45/64) 7. Буревестник 28 3 25 14 (28/78) 8. Днепр 28 3 25 10 (20/80)

2-й этап: плей-офф (серия до 2-х побед)



26.03. Днепр - Локомотив - 0:3 (16:25, 12:25, 16:25)

27.03. Локомотив - Днепр - 3:0 (25:23, 25:22, 25:19)

24.03. Буревестник - Барком-Кажаны - 0:3 (21:25, 23:25, 21:25)

28.03. Барком-Кажаны - Буревестник - 3:0 (25:14, 25:20, 26:24)

24.03. Юракадемия - Новатор - 0:3 (24:26, 14:25, 18:25)

28.03. Новатор - Юракадемия - 3:1 (25:14, 25:17, 17:25, 26:24)

24.03. Сердце Подолья - МХП-Винница - 3:2 (25:27, 25:21, 25:23, 23:25, 15:9)

28.03. МХП-Винница - Сердце Подолья - 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

29.03. МХП-Винница - Сердце Подолья - 2:3 (25:21, 25:17, 23:25, 17:25, 14:16)

3-й этап: полуфиналы (серия до 3-х побед)



04.04. Локомотив - Сердце Подолья - 3:0 (25:17, 25:20, 25:23)

05.04. Локомотив - Сердце Подолья - 3:0 (25:14, 25:12, 25:18)

11.04. Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)

04.04. Барком-Кажаны - Новатор - 3:1 (29:27, 20:25, 25:16, 25:22)

05.04. Барком-Кажаны - Новатор - 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)

11.04. Новатор - Барком-Кажаны - 1:3 (24:26, 13:25, 25:21, 23:25)

3-й этап: места с 5-го по 8-е (серия до 2-х побед)



02.04. Юракадемия - Буревестник - 3:0 (25:13, 25:16, 25:18)

06.04. Буревестник - Юракадемия - 2:3 (25:20, 25:22, 20:25, 19:25, 17:19)

05.04. МХП-Винница - Днепр - 3:0 (25:23, 25:20, 25:13)

06.04. Днепр - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 23:25, 25:23, 15:25)

4-й этап: финал (серия до 3-х побед)



18.04. Локомотив - Барком-Кажаны

19.04. Локомотив - Барком-Кажаны

24.04. Барком-Кажаны - Локомотив

4-й этап: 7-8 позиции (серия до 2-х побед)



14.04. Буревестник - Днепр

15.04. Днепр - Буревестник