НХЛ: В Сиэтле определились с руководителем

В среду Тод Лайуики был назначен руководителем и президентом клуба из Сиэтла, который претендует на вступление в НХЛ, сообщает сайт лиги.

Он младший брат Тима Лайуики, главы компании Oak View Group, которая занимается реконструкцией стадиона KeyArena. На нем команда из Сиэтла должна проводить домашние матчи.

"Я всегда верил в болельщиков из Сиэтла, - сказал Тод Лайуики. - Жители - главное достояние города, а команды - главное достояние лиги".

Тод Лайуики был руководителем НФЛ и покинул этот пост в марте. До работы в НФЛ, он руководил клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Инициативная группа во главе с кинопродюсером Джерри Брукхаймером и инвестором Дэвидом Бондерманом подала заявку на вступление в лигу и 1 марта провела в Сиэтле пробную продажу абонементов. В первые 12 минут было получено 10 000 депозитов. В общей сложности 25 000 человек внесли деньги.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что вступление в лигу обойдется новой команде в $650 млн. "Вегас Голден Найтс", начавший играть в лиге в этом сезоне, заплатил $500 млн за право стать 31-й командой НХЛ.


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