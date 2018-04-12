НХЛ: В Сиэтле определились с руководителем

В среду Тод Лайуики был назначен руководителем и президентом клуба из Сиэтла, который претендует на вступление в НХЛ , сообщает сайт лиги.

Он младший брат Тима Лайуики, главы компании Oak View Group, которая занимается реконструкцией стадиона KeyArena. На нем команда из Сиэтла должна проводить домашние матчи.

"Я всегда верил в болельщиков из Сиэтла, - сказал Тод Лайуики. - Жители - главное достояние города, а команды - главное достояние лиги".

Тод Лайуики был руководителем НФЛ и покинул этот пост в марте. До работы в НФЛ, он руководил клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Инициативная группа во главе с кинопродюсером Джерри Брукхаймером и инвестором Дэвидом Бондерманом подала заявку на вступление в лигу и 1 марта провела в Сиэтле пробную продажу абонементов. В первые 12 минут было получено 10 000 депозитов. В общей сложности 25 000 человек внесли деньги.