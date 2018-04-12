Дибала: Еще больше горжусь тем, что являюсь частью Ювентуса
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, пропустивший ответный матч против "Реала" из-за удаления в первой игре, восхищён своими партнёрами по команде, которые продемонстрировали характер и едва не перевели встречу в экстра-таймы.
- После такого вечера я ещё больше горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива, - написал аргентинец на своей страничке в Twitter.
Напомним, "бьянконери" удалось отыграть три мяча, пропущенных в первой игре, но уже в компенсированное ко второму тайму время Майкл Оливер назначил довольно спорный пенальти в ворота "Юве" - британский рефери посчитал, что Мехди Бенатиа подтолкнул Лукаса Васкеса. Лидер итальянцев Джанлуиджи Буффон получил красную карточку за разговоры с арбитром, отчего Криштиану Роналду спокойно переиграл с точки резервного кипера Войцеха Щенсны.
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12.04.2018 11:23