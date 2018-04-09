Кейн надеется обогнать Салаха в бомбардирской гонке АПЛ

Лидер атак "Тоттенхэма" Гарри Кейн намерен продолжать борьбу за звание лучшего бомбардира английской Премьер-лиги. На счету форварда "шпор" 24 результативных удара, когда лидер гонки Мохаммед Салах уже оформил 29 голов.

- Я всё ещё верю, что смогу добиться поставленной цели. У нас ещё есть несколько матчей (6 поединков - прим.). Я должен сосредоточиться на своей игре, а не следить за конкурентами. Всё равно не смогу повлиять на результативность Салаха.

Очевидно, что для нападающего важно стать лучшим бомбардиром. Буду упорно работать над этим вплоть до конца сезона, - признался Кейн в интервью BBC.

Отметим, что Гарри уступает египтянину и по количеству результативных передач - 2 против 10.