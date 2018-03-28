Германия - Бразилия - 0:1: Жезус приносит победу пентакампионам

Сборная Бразилии в Берлине одолела команду Германии в контрольном поединке команд. Единственный и победный для пентаканпионов мяч в первом тайме в ворота Кевина Траппа отправил форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

Южноамериканцы смотрелись предпочтительнее в первой половине встречи, в течение которой и решили исход матча. Немцы, которые создали у ворота соперников считанное количество моментов, владели инициативой во второй половине встречи, но ни с Марио Гомесом, ни с Сандро Вагнером на острие атаки создать ничего убойного так и не смогли.

2017-18, Товарищеские матчи. Сборные.

Германия - Бразилия - 0:1 (0:1)



Голы: Габриэл Жезус, 38 (0:1)



"сб. Германии": Трапп; Боатенг (Зюле, 68); Рюдигер; Платтенхардт; Дракслер; Киммих; Кроос; Горецка (Брандт, 61); Сане Л. (Штиндль, 61); Гюндоган (Вернер, 81); Гомес (Вагнер, 62)



"сб. Бразилии": Алисон; Диего Алвес; Марсело; Тьяго Силва; Каземиро; Коутиньо (Дуглас Коста, 73); Миранда; Паулиньо; Фернандиньо; Виллиан; Габриэл Жезус

