Шаран: Справедливости в украинском футболе мало

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран раскритиковал решение КДК ФФУ дисквалифицировать форварда Артема Ситало на два матча.

"Честно говоря, я удивлен. Даже не мог себе представить, что снова придется вспоминать этот инцидент. Мы уже смирились с тем, что Артем Ситало получил удаление. Он уже пропустил один матч, но сегодня я узнал, что ему дали бан на еще одну игру. Ну о чем тут еще можно говорить? Я читал мнение украинского эксперта Мирослава Ступара о нашем матче. Я считаю, что этот человек авторитетный в судействе и футболе. Он отметил, что в том моменте не было удаления. Я общался с арбитрами УПЛ течение этого времени, ни один из них не сказал мне, что там действительно тянул эпизод на красную карточку.

Похожий эпизод был в матче "Динамо" - "Лацио", когда Беседину итальянский игрок наступил на ногу. Но он даже не получил желтой карточки. Это, видимо, потому, что он не "молотом" ударил, как Ситало, после которого одессит через две минуты вернулся в игру. Однако, кто там что бы ни говорил, все решает в украинском арбитраже один итальянец, который считает себя известным экспертом. Как он скажет - так и будет. И как сказано в письме, которое нам поступило - решение обжалованию не подлежит.

Как бы там ни было, нужно с этим смириться, но я понял, что справедливости в украинском футболе мало. Может это какая-то карма? Я никогда не говорил об арбитрах на пресс-конференциях или интервью. А здесь, в предыдущем туре вспомнил, так сразу же и поплатился. Не знаю, кто там работает в КДК, но там все решает один человек, а другие обязаны его поддерживать. Поэтому нет справедливости, как в жизни, так и в футболе", - сказал Шаран.


Terrikon со ссылкой на ФК "Александрия"


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