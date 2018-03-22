Невилл: Конфликт Шоу и Моуринью - попытка отвлечь внимание от проблем МЮ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о конфликте главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью и защитника Люка Шоу.

Напомним, что наставник «МЮ» заменил Шоу на Эшли Янга в перерыве матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном». На послематчевой пресс-конференции португалец объяснил своё решение тем, что Люк не выполнил его установку на игру. Защитник расстроился из-за комментариев Моуринью и выразил желание покинуть команду во время летнего трансферного окна.

«Не могу избавиться от мысли, что вся эта ситуации с Шоу — лишь способ отвлечь общественность от реальных проблем команды. Клуб потратил много денег, чтобы выиграть Премьер-лигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Очевидно, ничего из этого не получилось.

Я не считаю, что проблема кроется в конкретных игроках, будь то Шоу, Поль Погба или Алексис Санчес. «МЮ» в целом не слишком стабилен, а такие команды были у Моуринью на протяжении всей его тренерской карьеры», — цитирует Невилла Goal.

Добавим, что контракт Люка Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.


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