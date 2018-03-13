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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Напомним, что минувшей ночью в первенстве состоялись четыре матча: Хьюстон - Сан-Антонио - 109:93 (25:21, 29:22, 34:24, 21:26)

ХР: Харден - 28, Пол - 18

СА: Уайт, Форбс - по 14, Гэй - 13 Мемфис - Милуоки - 103:121 (24:32, 26:32, 23:26, 30:31)

МГ: Газоль М. - 17, Мартин, Брукс, Маклемор - по 16

МБ: Мидллтон - 24, Адетокунбо - 20 Оклахома - Сакраменто - 106:101 (19:16, 27:24, 32:39, 28:22)

ОС: Джордж, Энтони - по 21, Уэстбрук - 17+10 подборов +11 передач

СК: Богданович - 19, Тэмпл, Джексон - по 15 Портленд - Майами - 115:99 (34:25, 25:22, 29:25, 27:27)

ПТ: Лиллард - 32+10 передач, Нуркич - 27+16 подборов

МХ: Драгич - 23, Джонсон - 17

Terrikon

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