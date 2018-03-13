НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что минувшей ночью в первенстве состоялись четыре матча:

Хьюстон - Сан-Антонио - 109:93 (25:21, 29:22, 34:24, 21:26)
ХР: Харден - 28, Пол - 18
СА: Уайт, Форбс - по 14, Гэй - 13

Мемфис - Милуоки - 103:121 (24:32, 26:32, 23:26, 30:31)
МГ: Газоль М. - 17, Мартин, Брукс, Маклемор - по 16
МБ: Мидллтон - 24, Адетокунбо - 20

Оклахома - Сакраменто - 106:101 (19:16, 27:24, 32:39, 28:22)
ОС: Джордж, Энтони - по 21, Уэстбрук - 17+10 подборов +11 передач
СК: Богданович - 19, Тэмпл, Джексон - по 15

Портленд - Майами - 115:99 (34:25, 25:22, 29:25, 27:27)
ПТ: Лиллард - 32+10 передач, Нуркич - 27+16 подборов
МХ: Драгич - 23, Джонсон - 17


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Фелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять головФелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять голов
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Последние новости
Подгружаем последние новости