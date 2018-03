НХЛ: Маршан оштрафован за симуляцию

Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан и форвард "Аризона Койотиз" Ник Казинс оштрафованы на $2000 каждый в соответствии с пунктом 64 правил НХЛ (нырок/симуляция), сообщает официальный сайт НХЛ .

В пункте 64 правил НХЛ говорится о необходимости уделять больше внимания и серьезно наказывать хоккеистов (и команды), которые неоднократно прибегают к симуляции и ныркам, чтобы получить возможность играть в большинстве.

Предупреждения выносит департамент НХЛ по хоккейным операциям, который отслеживает все игры и ведет учет удалений за нырок или симуляцию, а также отмечает все подобные нарушения, заслуживающие удаления, но оставшиеся без внимания арбитра на площадке.

Предупреждение выносится, если департамент по итогам внутреннего расследования пришел к выводу, что хоккеист заслужил его.

Маршан получил предупреждение за инцидент в матче №377 против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (29 ноября). Второе нарушение, повлекшее за собой штраф в $2000, было отмечено на шестой минуте второго периода матча №983 против "Питтсбург Пингвинз", состоявшегося 1 марта. Маршан был удален за симуляцию, а защитник Олли Маатта за подножку.

Казинсу предупреждение было вынесено после инцидента в матче №627 против "Нэшвилл Предаторз" (4 января). Штраф в $2000 был наложен на него за повторное подобное нарушение, отмеченное на 14-й минуте второго периода матча №988 против "Миннесота Уайлд" 1 марта. Арбитры на площадке удалили на две минуты Казинса за симуляцию, а защитника "Миннесоты" Ника Силера за блокировку.

Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ .