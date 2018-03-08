НХЛ: Малкин помогает Питтсбургу возглавить дивизион, Аризона покидает последнее место

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-08. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Калгари" - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
25 сэйвов голкипера Давида Риттиха помогли "Калгари" крупно обыграть "Баффало" и продолжить борьбу за одно из мест в плей-офф от Западной конференции. Марк Джиордано, Марк Янковски и Сэм Беннетт забросили по шайбе и сделали по результативной передаче. По разу отличились Шон Монахэн и Дуги Хэмилтон.

 

 

"Филадельфия" - "Питтсбург" - 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Победа над "Филадельфией" позволила действующим обладателям Кубка Стэнли "Питтсбургу" подняться на первое место в Столичном дивизионе. Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби отдал три результативные передачи и набрал 1100 очков в карьере. Две шайбы за Конором Шири, по шайбе и ассисту на счету Евгения Малкина и Джейми Олексяка. Фил Кессел открыл счет в матче, а голкипер "Питтсбурга" Тристан Джарри сделал 26 сэйвов.

 

 

"Ванкувер" - "Аризона" - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
"Аризона" покинула последнее место в турнирной таблице лиги после победы над "Ванкувером". Клейтон Келлер открыл счет в матче, а победную точку поставил Дерек Степан. Единственная шайба в составе "Кэнакс" на счету Юсси Йокинена.

 

 


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