НБА: 30 очков Джеймса не спасли Кливленд от поражения

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия" в гостях обыграла "Кливленд".

Встреча в Кливленде завершилась со счетом 108:97 (32:29, 27:27, 18:15, 31:26) в пользу гостей, в составе которых 22 очка набрал Джей Джей Редик, дабл-дабл сделали Роберт Ковингтон (десять очков и столько же подборов) и Джоэл Эмбиид (17 очков, 14 подборов). У "Кавальерс" 30 очков на счету на счету их лидера Леброна Джеймса (также записал на свой счет девять подборов и восемь передач), который, впрочем, вряд ли может занести этот матч себе в актив.

Свой очередной матч "Финикс" украинца Алексея Леня проведет завтра - в суботу, 3 марта "Санз" сыграют в гостях с "Оклахомой".