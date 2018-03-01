Сергей Булеца: Все ребята будут биться, чтобы выиграть группу
Один из лидеров юношеской сборной Украины, полузащитник Сергей Булеца, в интервью официальному сайту ФФУ рассказал о подготовке команды к элит-раунду Евро-2018.
— Каким получился прошлый сбор для команды?
— Немного обидно было, ведь из-за погодных условий мы, приехав в сборную, по сути, не имели где тренироваться. Пришлось работать на уменьшенном в размерах искусственном газоне. Поэтому и с качественной работой не сложилось.
В первом спарринге с Грецией у нас еще многое получалось, и мы победили, но во втором матче наша защита и полузащита подсела, появились большие разрывы между линиями, поэтому мы и пропустили три мяча, ответив только одним. Но уверен, что правильные выводы помогут команде стать лучше.
— А по-другому, наверное, и не должно быть, ведь до финальной части Евро остался один шаг?
— Знаю,что говорю, все ребята будут биться, чтобы выиграть группу.
— А кто, на твой взгляд, фаворит турнира?
— Считаю, что сборные Украины, Румынии, Швеции и Сербии примерно равны по классу. Возможно, у румын будет небольшое преимущество, поскольку они — хозяева элит-раунда. Поддержка зрителей -важный фактор.
— Что станет залогом успеха?
— Четкое выполнение тренерской установки. Тогда, я уверен, мы сможем победить.
— Четырех матчей в молодежном первенстве будет достаточно, чтобы набрать необходимые кондиции?
— Думаю, да. Не забывайте и о двух проведенных поединках с Грецией. К тому же у нас до первой игры элит-раунда будет недельная подготовка.
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