Олимпиада 2018: Эстер Ледецка сенсационно победила в супергиганте

Чешская горнолыжница Эстер Ледецка одержала победу в супергиганте на Олимпиаде-2018. Серебро взяла австрийка Анна Файт, Тина Вайратер из Лихтенштейна – третья.

Ледецка в первую очередь известна по выступлениям в сноуборде, поэтому ее победа стала настоящей неожиданностью.

«Все остальные девушки особо не рисковали, наверняка на них сильно давила ответственность. А я просто старалась выдать свой лучший результат. Не знаю, как мне удалось выиграть с разницей в одну сотую секунды. Это вы мне расскажите. Я просто спустилась вниз. Даже толком не знаю, что случилось, но это было здорово.

Смотрела на табло и думала, что произошла какая-то ошибка и что позиции ещё поменяются. До сих пор не верю, что я первая. Не знаю, как мне это удалось. Очень сильно удивилась. Всегда настраиваюсь на максимальный результат, но, честно говоря, не верила, что такое вообще возможно. Несомненно, я много раз мечтала о золотых медалях в горнолыжном спорте, но не думала, что это случится сейчас. Но, раз такое стало возможным, это здорово», — цитирует Ледецку Олимпийский канал.

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
1. Эстер Ледецка (Чехия) – 1.21,11
2. Анна Файт (Австрия) – 0,01
3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 0,11
4. Лара Гут (Швейцария) – 0,12
5. Йоханна Шнарф (Италия) – 0,16

Ester Ledecka stuns the world with a shocking run to take #Gold in Women's #AlpineSkiing Super-G at #PyeongChang2018! #CZE

More here: https://t.co/MnSUtlW3aS pic.twitter.com/0gsAD4zBwP

— Olympic Channel (@olympicchannel) 17 февраля 2018 г.


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