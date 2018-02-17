Олимпиада 2018: Эстер Ледецка сенсационно победила в супергиганте
Чешская горнолыжница Эстер Ледецка одержала победу в супергиганте на Олимпиаде-2018. Серебро взяла австрийка Анна Файт, Тина Вайратер из Лихтенштейна – третья.
Ледецка в первую очередь известна по выступлениям в сноуборде, поэтому ее победа стала настоящей неожиданностью.
«Все остальные девушки особо не рисковали, наверняка на них сильно давила ответственность. А я просто старалась выдать свой лучший результат. Не знаю, как мне удалось выиграть с разницей в одну сотую секунды. Это вы мне расскажите. Я просто спустилась вниз. Даже толком не знаю, что случилось, но это было здорово.
Смотрела на табло и думала, что произошла какая-то ошибка и что позиции ещё поменяются. До сих пор не верю, что я первая. Не знаю, как мне это удалось. Очень сильно удивилась. Всегда настраиваюсь на максимальный результат, но, честно говоря, не верила, что такое вообще возможно. Несомненно, я много раз мечтала о золотых медалях в горнолыжном спорте, но не думала, что это случится сейчас. Но, раз такое стало возможным, это здорово», — цитирует Ледецку Олимпийский канал.
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