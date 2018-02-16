Семин: Иногда футболисты делают чудеса

Главный тренер московского "Локомотив" Юрий Сёмин прокомментировал волевую победу "железнодорожников" в Ницце (3:2).

- В футболе никогда нельзя сдаваться. Я благодарен футболистам, которые нашли силы значительно прибавить во втором тайме. Характер имеет очень важное значение. И он у нас есть. Хорошо вышли на замену Фарфан и Рыбус. Игра поменялась, мы начали больше играть в пас.

После сборов всегда тяжело втягиваться в сезон, поэтому начало встречи не заладилось. Но второй тайм дался нам легче. За это и любят футбол. Иногда игроки делают чудеса.

Отмечу, что в первом тайме "Ницца" действовала просто превосходно. Ответный матч будет не менее сложным. Вновь понадобится характер, нужно будет продемонстрировать волевые усилия, чтобы победить или сыграть вничью, - заявил Сёмин на пресс-конференции.




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