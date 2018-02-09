ООН разрешил северокорейской делегации приехать на Олимпийские игры в Южной Корее
Комитет Совета Безопасности ООН одобрил визит северокорейской делегации на открытие Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, сообщают мировые информационные агентства, ссылаясь на дипломатов.
Одобрение было дано в связи с участием в северокорейской делегации сотрудника Чжун Хуэй, на которого наложены санкции ООН.
Комитет по санкциям против КНДР временно исключил Чжун Хуэй из списка лиц, подвергнутых мерам наказания по просьбе Южной Кореи, чтобы дать ему возможность приехать с делегацией в столицу зимней Олимпиады Пхенчхан.
Южнокорейская миссия в ООН сообщила комитету, что ожидается, что делегация примет участие в открытии Олимпийских игр сегодня и останется до воскресенья.
Согласно миссии, визит "послужит временной возможности снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами путем содействия созданию благоприятных условий для мирного, дипломатического и политического решения ситуации на полуострове".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
09.02.2018 09:56
09.02.2018 09:57