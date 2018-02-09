ООН разрешил северокорейской делегации приехать на Олимпийские игры в Южной Корее

Комитет Совета Безопасности ООН одобрил визит северокорейской делегации на открытие Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, сообщают мировые информационные агентства, ссылаясь на дипломатов.

Одобрение было дано в связи с участием в северокорейской делегации сотрудника Чжун Хуэй, на которого наложены санкции ООН .

Комитет по санкциям против КНДР временно исключил Чжун Хуэй из списка лиц, подвергнутых мерам наказания по просьбе Южной Кореи, чтобы дать ему возможность приехать с делегацией в столицу зимней Олимпиады Пхенчхан.

Южнокорейская миссия в ООН сообщила комитету, что ожидается, что делегация примет участие в открытии Олимпийских игр сегодня и останется до воскресенья.

Согласно миссии, визит "послужит временной возможности снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами путем содействия созданию благоприятных условий для мирного, дипломатического и политического решения ситуации на полуострове".