ООН разрешил северокорейской делегации приехать на Олимпийские игры в Южной Корее

Комитет Совета Безопасности ООН одобрил визит северокорейской делегации на открытие Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, сообщают мировые информационные агентства, ссылаясь на дипломатов.

Одобрение было дано в связи с участием в северокорейской делегации сотрудника Чжун Хуэй, на которого наложены санкции ООН.

Комитет по санкциям против КНДР временно исключил Чжун Хуэй из списка лиц, подвергнутых мерам наказания по просьбе Южной Кореи, чтобы дать ему возможность приехать с делегацией в столицу зимней Олимпиады Пхенчхан.

Южнокорейская миссия в ООН сообщила комитету, что ожидается, что делегация примет участие в открытии Олимпийских игр сегодня и останется до воскресенья.

Согласно миссии, визит "послужит временной возможности снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами путем содействия созданию благоприятных условий для мирного, дипломатического и политического решения ситуации на полуострове".


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