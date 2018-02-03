Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие

Принципиальные соперники выдали супер-шоу. Это был один из самых ярких и захватывающих матчей сезона на данный момент. "Пингвинз" вели в счете 3:1 и 4:3, а "Вашингтон" оба раза находил в себе силы выровнять положение. Однако в начале третьего периода "Питтсбург" забросил три шайбы за четыре минуты и вырвал победу.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забил два гола и сделал две передачи, набрав 10-е очко в трех последних играх. С 28 голами он занимает второе место в споре снайперов, а с 59 очками - пятое среди бомбардиров.

"Сегодня все было просто здорово, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. - Мы играли быстро, использовали ноги. Сейчас мы наслаждаемся игрой и получаем удовольствие. Мы понимаем, что у нас четыре прекрасных звена".


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