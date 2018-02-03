Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Принципиальные соперники выдали супер-шоу. Это был один из самых ярких и захватывающих матчей сезона на данный момент. "Пингвинз" вели в счете 3:1 и 4:3, а "Вашингтон" оба раза находил в себе силы выровнять положение. Однако в начале третьего периода "Питтсбург" забросил три шайбы за четыре минуты и вырвал победу.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забил два гола и сделал две передачи, набрав 10-е очко в трех последних играх. С 28 голами он занимает второе место в споре снайперов, а с 59 очками - пятое среди бомбардиров.
"Сегодня все было просто здорово, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. - Мы играли быстро, использовали ноги. Сейчас мы наслаждаемся игрой и получаем удовольствие. Мы понимаем, что у нас четыре прекрасных звена".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.02.2018 17:25
03.02.2018 17:25