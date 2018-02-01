Подтверждено: гонки Формулы-1 будут начинаться позже
Формула-1 официально объявила об изменении времени начала соревнований в новом сезоне.
Все гонки будут стартовать спустя десять минут после полного часа, а гонки в Европе, а также в Бразилии, на один час и десять минут позже обычного.
Изменения были сделаны для улучшения телевизионных трансляций, поскольку некоторые телевизоры включаются как раз в тот момент, когда гаснет стоп-сигнал и начинается гонка.
До сих пор европейские соревнования начинались в 15:00 по киевскому времени, а теперь они будут начинаться в 16:10. Это касается 12 этапов, из которых 11 на Старом континенте, а также заезды в Бразилии.
Весь чемпионат 2018 года будет включать в себя 21 гонку, которые пройдут с 25 марта по 25 ноября. Гран-при Франции возвращается в календарь, и впервые будет три старта три подряд выходных дня - 24 июня, 1 июля и 8 июля.
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01.02.2018 18:55